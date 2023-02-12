В столице Ингушетии объявили сбор гумпомощи пострадавшим при землетрясении в Турции и Сирии

Как сообщается в Телеграм-канале мэрии, вещи и продукты долгого хранения от жителей принимаются на базе стадиона имени Магомеда Парчиева, распложенном по улице имени Салмана Озиева.

Ответственный сотрудник администрации Магаса — начальник отдела по социальной работе Светлана Куштова, номера телефонов: 8 (965) 200 20 01 и 8 (926) 077 77 01.

Как ранее отметил Глава республики Махмуд-Али Калиматов, на средства Национального фонда развития республики будет закуплена зимняя одежда, обувь, лекарства и медицинское оборудование, палатки, обогреватели, одеяла, спальные мешки и многое другое.

«Весь груз направим напрямую через МЧС в Москву, а оттуда одним из спецбортов Министерства обороны России в обе страны», — сказал руководитель субъекта.