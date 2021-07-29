В столице Ингушетии открылся центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

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В столице Ингушетии в торжественной обстановке открылся центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Учреждение заработало благодаря реализации всероссийской программы, направленной на снижение числа дорожных аварий с участием детей и подростков. На базе инновационных центров проводится обучение детей, начиная с 5 лет, родителей и педагогов правилам дорожного движения и безопасному поведению в транспортной среде. С 2017 по 2020 год программа охватила 60 регионов России.

Как сообщили газете «Ингушетия» в образовательном ведомстве региона, центр включает в себя мобильную автоплощадку (автогородок) с фирменным названием «Лаборатория безопасности».

Открытие центра профилактики травматизма прошло в Ингушетии на базе центра образования города Магаса. В учреждении дополнительного образования подготовлен педагогический состав, который будет проводить обучение детей, родителей и педагогов.

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