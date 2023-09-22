В столице Ингушетии открылся пункт приема помощи пострадавшим от наводнения в Ливии
Администрация города Магаса объявило акцию по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Ливии, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба муниципалитета.
«Мы призываем всех неравнодушных граждан принять участие в акции сбора гуманитарной помощи. Вы можете помочь, пожертвовав одежду, обувь, гигиенические принадлежности и продукты питания», — сказал специалист мэрии.
Адрес приема пожертвований: г. Магас, проспект И. Зязикова, 2, отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Акция будет проходить до 25 сентября.
Напомним, что из-за проливных дождей, вызванных циклоном «Даниэль», были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии. Число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч человек.