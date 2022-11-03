Юбилей

В столице Ингушетии отметили 105-летие балкарского поэта Кайсына Кулиева

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Кайсын Кулиев

В администрации столицы Ингушетии прошло памятное мероприятие, посвященное 105-летию выдающегося балкарского поэт Кайсына Кулиева, с участием писателей, общественников, научных деятелей, представителей молодежи республики и соседней Кабардино-Балкарии.

Состоялось подведение итогов межрегионального конкурса на лучшую письменную творческую работу, посвященную юбилею Кулиева. Победителям были вручены денежные сертификаты и грамоты от главы администрации Магаса, сообщается в Телеграм-канале мэрии.

Кайсын Шуваевич Кулиев входит в известную плеяду национальных поэтов, к которой принадлежат Расул Гамзатов, Мустай Карим, Давид Кугультинов, Джемалдин Яндиев и многие другие. Он родился 1 ноября 1917 года в Верхнем Чегеме в Кабардино-Балкарии. Когда Кулиеву было семнадцать лет, в газетах появились его первые стихи.

Кулиев получил высшее образование в ГИТИСе и Литературном институте в Москве.

В 1940 году вышел первый сборник стихов поэта на балкарском языке. В этом же году он ушел в армию, а совсем скоро началась Великая Отечественная война. Он стал военным корреспондентом, был несколько раз ранен.

8 марта 1944 года стало трагической датой в истории балкарцев — народ был депортирован в Казахстан и Киргизию, как ингуши, чеченцы, карачаевцы, калмыки и другие. Кулиев мог остаться в Москве, жить в литературном обществе без каких-либо лишений, но это было не для него. Он добровольно отправился в ссылку.

В 1956 году поэт вернулся в Кабардино-Балкарию. В это время настал пик его популярности: издавалось множество сборников его стихов. Сам Кулиев занимал различные должности в Союзе писателей КБАССР и СССР, был депутатом Верховного Совета СССР.

Последние годы Кайсын Шуваевич провел в своем доме в Чегеме. Умер он 4 июня 1985 года в возрасте 67 лет, оставив после себя сотни стихов и десятки сборников, переведенных на 140 языков мира и изданных во многих странах.

Отметим, что имя Кулиева носит одна из центральных улиц Магаса, а в 2007 году большой друг и зять ингушского народа посмертно был награжден высшей государственной наградой республики — орденом «За заслуги».

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