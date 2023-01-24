В столице Ингушетии по нацпроекту проведут капремонт дороги

«Для качественного ремонта дорожного полотна будут использованы современные материалы, которые обладают долговечностью и безопасностью в экологическом плане», — сказал мэр Магаса Усман Аушев.

В администрации отметили, что национальный проект — одно из направлений, которое создает комфортную, надежную и экономически эффективную дорожно-транспортную инфраструктуру столицы.

Напомним, что в 2022 году Ингушетия среди регионов России заняла первое место по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».