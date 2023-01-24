Нацпроекты

В столице Ингушетии по нацпроекту проведут капремонт дороги

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В столице Ингушетии определились с планами по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год. В текущем году планируется провести капремонт дороги по улице Али Горчханова, протяженностью 1,52 км, сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Для качественного ремонта дорожного полотна будут использованы современные материалы, которые обладают долговечностью и безопасностью в экологическом плане», — сказал мэр Магаса Усман Аушев.

В администрации отметили, что национальный проект — одно из направлений, которое создает комфортную, надежную и экономически эффективную дорожно-транспортную инфраструктуру столицы.

Напомним, что в 2022 году Ингушетия среди регионов России заняла первое место по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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