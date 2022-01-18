Прокуратура

В столице Ингушетии по требованию прокурора закрыли компьютерный игровой клуб

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В столице Ингушетии по требованию прокурора на три месяца закрыли компьютерный игровой клуб, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что в ходе проверки, после коллективного обращения жителей Магаса, установлено, что игровой клуб, расположенный в подвальном помещении, который посещают в том числе и несовершеннолетние, осуществляет свою деятельность с нарушением санитарно-эпидемиологического законодательства. Само помещение нуждается в косметическом ремонте.

Прокурор города возбудил в отношении владельца игрового клуба дело по ч. 1 ст. 6.4 КоАП России, постановлением Магасского районного суда Ингушетии он привлечен к административной ответственности в виде приостановления деятельности на 90 суток.

Кроме того, в целях устранения выявленных нарушений закона в адрес владельца клуба прокуратурой города внесено представление.

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