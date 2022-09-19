В столице Ингушетии почтили память Героя России Алихана Калиматова

В своем выступлении он отметил, что Калиматов, его соратники и сослуживцы, выбрали в свое время путь настоящих мужчин, спасли жизни не одной сотни человек.

«Сегодня мы отдаем дань памяти подвигу Героя России Алихана Калиматова. Это был человек редкого мужества и сильной воли. В бескомпромиссной борьбе с бандитами и террористами он показал образец безупречного исполнения служебного долга, смелости и отваги. Его подвиг был не напрасен и вместе с ним мы вспоминаем сотни других героев нашего времени, отдавших жизни в борьбе с преступниками, посягавшими на мир в нашем общем доме, а также наших земляков, сражающихся в Украине», — сказал Сластенин.

Исполняющий обязанности руководителя региона, также добавил, что на примере жизни и служения Калиматова воспитано целое поколение молодых людей, готовых служить на благо Родины, и сегодня эти бойцы мужественно исполняют свой воинский долг в рамках спецоперации на Украине. По его словам, первостепенная задача всех государственных и общественных институтов состоит в постоянной работе с молодежью, защите ее от идеологии национализма и русофобии.

«Ингушетия пережила множество испытаний, у нас сотни семей сотрудников правоохранительных органов, которые погибли от рук террористов. Все они дороги нам, как родные и близкие люди. И для нас безусловная задача быть твердыми и последовательными в противостоянии экстремизму и терроризму, выступать в этой необходимой борьбе единой общественной силой», — подчеркнул Сластенин.

Завершился митинг возложением цветов в память о Герое Российской Федерации, в котором также приняли участие представители органов власти, общественники, воспитанники клуба «Юные друзья пограничников».

Напомним, 15 лет назад — 17 сентября 2007 года — в районе села Гази-Юрт Назрановского района был обстрелян автомобиль сотрудника оперативно-розыскного управления Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России, подполковника Алихана Макшариповича Калиматова. От полученных ран он скончался в больнице Назрани.

Указом Президента России от 4 ноября 2007 года за героизм, мужество и отвагу, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, большой вклад, внесенный в дело обеспечения безопасности страны, подполковнику Алихану Макшариповичу Калиматову присвоено звание Героя России — посмертно.