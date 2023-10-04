В столице Ингушетии подписали трехстороннее соглашение о поддержке участников СВО

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе муниципалитета, документ подписали председатель регионального отделения Всероссийского союза ветеранов СВО по работе в СКФО Зайт Орцханов, военный комиссар Ингушетии Заурбек Гадаборшев и руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Муслим Оздоев.

«Договор предусматривает взаимодействие по оказанию помощи ветеранам в получении льгот и компенсаций, обеспечению жильем и медицинским обслуживанием, организации социально-культурных и спортивных мероприятий», — отметил собеседник издания.

Подписание трехстороннего соглашения является важным шагом на пути обеспечения социальной защиты ветеранов СВО и развития общественной деятельности в СКФО, говорится в релизе.