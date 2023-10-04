Соглашение

В столице Ингушетии подписали трехстороннее соглашение о поддержке участников СВО

0

В администрации Магаса состоялось заключение трехстороннего соглашения между Всероссийским союзом ветеранов СВО по работе в СКФО, региональным филиалом фонда «Защитники Отечества» и военным комиссариатом республики.

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе муниципалитета, документ подписали председатель регионального отделения Всероссийского союза ветеранов СВО по работе в СКФО Зайт Орцханов, военный комиссар Ингушетии Заурбек Гадаборшев и руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Муслим Оздоев.

«Договор предусматривает взаимодействие по оказанию помощи ветеранам в получении льгот и компенсаций, обеспечению жильем и медицинским обслуживанием, организации социально-культурных и спортивных мероприятий», — отметил собеседник издания.

Подписание трехстороннего соглашения является важным шагом на пути обеспечения социальной защиты ветеранов СВО и развития общественной деятельности в СКФО, говорится в релизе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Назрани готовятся отметить День города
Росгвардейцы Ингушетии отметили день образования ОМОН
В Ингушетии подвели итоги республиканского турнира по грэпплингу
Минприроды Ингушетии проводит подготовку к экологической акции «Сохраним лес»
Юные ингушские тхэквондисты успешно выступили на первенстве в Дагестане
Первая школа со спортивным уклоном и IT-классом появилась в Ингушетии
В течение двух лет в горной Ингушетии газифицируют детский лагерь «Эрзи»
В Ингушетии намерены собрать почти 59 тыс. тонн картофеля
В Ингушетии осудят жителя Ярославской области за попытку сбыть мефедрон
Руководителем Миннаца Ингушетии назначен Руслан Мизиев
Жителя Ингушетии подозревают в незаконном присвоении земельного участка

Главное

Яндекс.Метрика

 