В столице Ингушетии подведут итоги первого кинофестиваля «Объектив живых историй»

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В Центре культурного развития города Магаса 14 января состоится награждение победителей первого молодежного Северо-Кавказского кинофестиваля «Объектив живых историй», сообщила пресс-служба учреждения.

На мероприятии будут озвучены результаты и имена победителей кинофестиваля, заявки на который принимались в течение декабря прошедшего года. Зрителям будут представлены лучшие социальные ролики и короткометражные фильмы о правах человека.

Кроме того, гостей мероприятия ждут выступления звезд ингушской эстрады и исполнителей из других регионов страны.

Напомним, кинофестиваль «Объектив живых историй» стартовал в Ингушетии в декабре 2022 года. Мероприятие проводится при поддержке команды ресурсного центра «Развитие», фонда «Проектор живых историй» и ГБУ «Центр культурного развития г. Магаса».

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