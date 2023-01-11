В столице Ингушетии подведут итоги первого кинофестиваля «Объектив живых историй»

На мероприятии будут озвучены результаты и имена победителей кинофестиваля, заявки на который принимались в течение декабря прошедшего года. Зрителям будут представлены лучшие социальные ролики и короткометражные фильмы о правах человека.

Кроме того, гостей мероприятия ждут выступления звезд ингушской эстрады и исполнителей из других регионов страны.

Напомним, кинофестиваль «Объектив живых историй» стартовал в Ингушетии в декабре 2022 года. Мероприятие проводится при поддержке команды ресурсного центра «Развитие», фонда «Проектор живых историй» и ГБУ «Центр культурного развития г. Магаса».