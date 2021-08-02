Футбол

В столице Ингушетии подвели итоги футбольного турнира «Ночная лига» за Кубок мэра Магаса

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В Магасе состоялось торжественное закрытие футбольного турнира «Ночная лига» за Кубок мэра города Магаса с призовым фондом 230 тыс. рублей.

По итогам соревнований Кубок мэра и сертификат на 100 тыс. рублей получила команда Министерства труда, занятости и социального развития Ингушетии, заняв первое место.

Второе место заняла и получила сертификат на 50 тыс. рублей команда регионального Министерства по физической культуре и спорту. 30 тыс. рублей получила команда Следственного комитета РФ по региону, заняв третье место в турнирной таблице.

Кроме того, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Магаса, сертификат на 50 тыс. рублей достался лучшему бомбардиру турнира от министра природных ресурсов республики Магомеда Евлоева.

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