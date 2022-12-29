В столице Ингушетии подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов МСП

Как отметили в мэрии города, в ходе мониторинга объектов МСП члены комиссии обращали внимание на украшения фасадов и прилегающих территорий, оригинальность технического и светового решения по новогодней тематике.

В тройке победителей — парфюмерный магазин «Орхидея» и цветочный магазин «Астра».

В столичной администрации состоялась церемония награждения победителей конкурса, которым были вручены грамоты и ценные подарки.