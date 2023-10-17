Культура

В столице Ингушетии построят комплекс для Государственной филармонии

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Новое здание для Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева возведут в 17-м микрорайоне Магаса. Оно будет состоять из нескольких блоков в 4 и 5 этажей.

Как проинформировал «Ингушетию» представитель пресс-службы регионального министерства культуры, главный концертный зал займет первый, второй и третий этажи. Он будет прямоугольной формы, усеченной к сцене, с одним рядом балконов, расположенных по трем сторонам.

На третьем этаже также разместится малый зал.

Помимо зрительных залов, в культурном комплексе предусмотрены фойе, кулуары, распределительный и кассовый вестибюли, гардеробы, буфеты и другие помещения.

По словам собеседника, строительство объекта начнется после проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации.

Как ранее сообщала газета «Ингушетия», на начальный этап возведения филармонии направят 157 млн руб. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2026 году.

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