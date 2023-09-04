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В столице Ингушетии появится трехзвездочный ИТ-Отель

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Фондом «Сафмар» в столице Ингушетии реализуется проект — пятиэтажный трехзвездочный ИТ-Отель. Это один из объектов инфраструктуры Академии цифрового развития.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе фонда, объект будет работать и как обычный отель, но его главное предназначение — бесплатное проживание преподавателей и иногородних студентов ИТ-Академии. Отель будет располагаться в шаговой доступности от образовательной организации.

В настоящий момент на объекте ведутся строительные и ремонтные работы, открытие намечено одновременно с Академией — весной будущего года.

«Отель спроектирован по всем самым современным нормам и требованиям, в том числе в части технической, пожарной и сейсмической безопасности. Он будет рассчитан в том числе и на размещение гостей с ограниченными возможностями здоровья», — отметили в пресс-службе фонда «Сафмар» предпринимателя Микаила Гуцериева.

Ранее наше издание информировало о том, что в четырехэтажном здании в Магасе разместиться Академия цифрового развития. Она создается на базе передового ИТ-проекта «Школа 21», которую курирует Сбербанк.

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