Оружие

В столице Ингушетии правоохранители изъяли у мужчины пистолет и боеприпасы

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В Магасе правоохранители изъяли незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы, сообщает пресс-служба МВД по региону.

На пересечении улиц Алихана Калиматова и Али Горчханова сотрудники полиции задержали мужчину, у которого в ходе личного досмотра обнаружен и изъят сигнальный пистолет «МР-371», переделанный кустарным способом в боевой, а также магазин с 8 патронами 9 мм.

За неповиновение законному распоряжению полицейского в отношении гражданина составлен административный протокол, проводится проверка.

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