В столице Ингушетии правоохранители изъяли у мужчины пистолет и боеприпасы

На пересечении улиц Алихана Калиматова и Али Горчханова сотрудники полиции задержали мужчину, у которого в ходе личного досмотра обнаружен и изъят сигнальный пистолет «МР-371», переделанный кустарным способом в боевой, а также магазин с 8 патронами 9 мм.

За неповиновение законному распоряжению полицейского в отношении гражданина составлен административный протокол, проводится проверка.