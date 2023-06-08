В столице Ингушетии представители федеральных ведомств провели семинар для педагогов дошкольного образования

В мероприятии приняли участие начальник отдела дошкольного образования Минпросвещения РФ Надежда Беляева, сотрудники Института возрастной физиологии Российской академии образования Елена Изотова и Маргарита Парамонова, а также представители дошкольных образовательных организаций республики.

О государственной политике дошкольного образования в условиях единого образовательного пространства Российской Федерации рассказала Надежда Беляева. Она отметила, что единые подходы к формированию содержания образования, стандарты, система мониторинга — это гарантия доступности ресурсов и равенство условий и возможностей для обучающихся. И, как следствие, гарантия повышения качества образования.

Заведующая лабораторией дошкольного образования Института возрастной физиологии Российской академии образования Елена Изотова в свою очередь рассказала о создании единого образовательного пространства системы дошкольного образования.

Об обновлении содержания и технологий образовательной деятельности в группах детей раннего и дошкольного возрастов в соответствии с ФГОС и ФОП дошкольного образования рассказала заместитель заведующего лабораторией дошкольного образования Института возрастной физиологии Российской академии образования Маргарита Парамонова.

В Минобрнауки Ингушетии сообщили, что мероприятие направлено на реализацию мер по внедрению федеральной образовательной программы дошкольного образования.