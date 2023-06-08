Образование

В столице Ингушетии представители федеральных ведомств провели семинар для педагогов дошкольного образования

0

В Год педагога и наставника Министерство образования и науки Ингушетии провело на базе второй школы г. Магаса семинар-совещание по реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования.

В мероприятии приняли участие начальник отдела дошкольного образования Минпросвещения РФ Надежда Беляева, сотрудники Института возрастной физиологии Российской академии образования Елена Изотова и Маргарита Парамонова, а также представители дошкольных образовательных организаций республики.

О государственной политике дошкольного образования в условиях единого образовательного пространства Российской Федерации рассказала Надежда Беляева. Она отметила, что единые подходы к формированию содержания образования, стандарты, система мониторинга — это гарантия доступности ресурсов и равенство условий и возможностей для обучающихся. И, как следствие, гарантия повышения качества образования.

Заведующая лабораторией дошкольного образования Института возрастной физиологии Российской академии образования Елена Изотова в свою очередь рассказала о создании единого образовательного пространства системы дошкольного образования.

Об обновлении содержания и технологий образовательной деятельности в группах детей раннего и дошкольного возрастов в соответствии с ФГОС и ФОП дошкольного образования рассказала заместитель заведующего лабораторией дошкольного образования Института возрастной физиологии Российской академии образования Маргарита Парамонова.

В Минобрнауки Ингушетии сообщили, что мероприятие направлено на реализацию мер по внедрению федеральной образовательной программы дошкольного образования.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Руководитель Минтруда Ингушетии поздравил соцработников с профессиональным праздником
Минтруд Ингушетии и региональный филиал фонда «Защитники Отечества» подписали соглашение
Ингушский полузащитник Оздоев стал лучшим игроком отчетной игры турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк»
Бойцы из Ингушетии стали победителями чемпионата России по спортивному миксфайту
В Ингушетии подвели итоги голосования по выбору объектов благоустройства в 2024 году
Жителя Ингушетии приговорили к 4 годам колонии за хранение мефедрона
Более 36 тыс. раз жители Ингушетии посмотрели онлайн-уроки по финансовой грамотности
Футболисты назрановского «Ангушта» одержали крупную выездную победу
Жительница Ингушетии нашла во дворе ящик с младенцем
Спортсмены из Ингушетии успешно выступили на чемпионате ЮФО и СКФО по легкой атлетике
Начальнику управления Росгвардии по Ингушетии присвоено звание генерал-майора полиции

Главное

Яндекс.Метрика

 