Благоустройство

В столице Ингушетии продолжаются работы по благоустройству центральной аллеи города

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Совсем скоро аллея имени Ахмат-хаджи Кадырова в столице республики преобразится, об этом газете «Ингушетия» сообщили в мэрии Магаса.

На объекте трудятся сразу несколько бригад рабочих: одни занимаются реставрацией арки и фонтана, другие укладывают тротуарное покрытие, еще часть рабочих приступила к уходу за деревьями и зелеными насаждениями аллеи.

Все работы осуществляются в соответствии с утверждённым графиком. Власти города оперативно решают вопросы технического характера.

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