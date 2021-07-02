В столице Ингушетии продолжаются работы по благоустройству центральной аллеи города
Совсем скоро аллея имени Ахмат-хаджи Кадырова в столице республики преобразится, об этом газете «Ингушетия» сообщили в мэрии Магаса.
На объекте трудятся сразу несколько бригад рабочих: одни занимаются реставрацией арки и фонтана, другие укладывают тротуарное покрытие, еще часть рабочих приступила к уходу за деревьями и зелеными насаждениями аллеи.
Все работы осуществляются в соответствии с утверждённым графиком. Власти города оперативно решают вопросы технического характера.