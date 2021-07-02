В столице Ингушетии продолжаются работы по благоустройству центральной аллеи города

На объекте трудятся сразу несколько бригад рабочих: одни занимаются реставрацией арки и фонтана, другие укладывают тротуарное покрытие, еще часть рабочих приступила к уходу за деревьями и зелеными насаждениями аллеи.

Все работы осуществляются в соответствии с утверждённым графиком. Власти города оперативно решают вопросы технического характера.