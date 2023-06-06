Профилактика терроризма

В столице Ингушетии прошел семинар на тему духовно-нравственного воспитания молодежи

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В лицее г. Магаса прошел семинар-совещание с учителями по основам религий на тему «Духовно-нравственное воспитание, как основа профилактики экстремизма и терроризма».

В мероприятии, приуроченном к Году педагога и наставника, приняли участие заместитель председателя Народного Собрания Ингушетии Руслан Паров, религиозные деятели, представители различных министерств, специалисты управлений образования, преподаватели по основам религий.

Как сообщили в Минобрнауки республики, на семинаре обсудили вопросы совершенствования форм и методов работы по профилактике терроризма и экстремизма и деструктивного поведения молодежи в образовательных организациях.

 

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