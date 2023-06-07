Турнир

В столице Ингушетии прошел турнир по стрельбе из лука среди девушек

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В столице республики Центр культуры, спорта и туризма города Магаса организовал и провел турнир по стрельбе из лука среди девушек, сообщает пресс-служба городской администрации.

За победу в турнире боролись студентки Ингушского государственного университета. Главным судьей соревнований выступил мастер спорта России по стрельбе Адам Цечоев.

Соревнования проводятся с целью популяризации этого вида спорта среди молодежи, повышения спортивного мастерства лучников, отбора лучших спортсменов для участия в турнирах.

Отметим, что соревнования проводились в честь празднования Дня Республики Ингушетия.

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