В столице Ингушетии прошел турнир по стрельбе из лука среди девушек

За победу в турнире боролись студентки Ингушского государственного университета. Главным судьей соревнований выступил мастер спорта России по стрельбе Адам Цечоев.

Соревнования проводятся с целью популяризации этого вида спорта среди молодежи, повышения спортивного мастерства лучников, отбора лучших спортсменов для участия в турнирах.

Отметим, что соревнования проводились в честь празднования Дня Республики Ингушетия.