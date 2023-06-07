В столице Ингушетии прошел турнир по стрельбе из лука среди девушек
В столице республики Центр культуры, спорта и туризма города Магаса организовал и провел турнир по стрельбе из лука среди девушек, сообщает пресс-служба городской администрации.
За победу в турнире боролись студентки Ингушского государственного университета. Главным судьей соревнований выступил мастер спорта России по стрельбе Адам Цечоев.
Соревнования проводятся с целью популяризации этого вида спорта среди молодежи, повышения спортивного мастерства лучников, отбора лучших спортсменов для участия в турнирах.
Отметим, что соревнования проводились в честь празднования Дня Республики Ингушетия.