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В столице Ингушетии прошла акция «10 000 шагов к жизни»

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В Магасе волонтеры-медики и сотрудники местной администрации приняли участие в акции здоровья «10 000 шагов к жизни», приуроченной ко Дню молодежи, сообщается в ТГ муниципалитета.

Любители здорового образа жизни преодолели посильное для себя количество километров по центральной части Магаса.

Сообщается, что специалистами ГБУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» перед началом акции было проведено консультирование участников о пользе здорового образа жизни и физической активности.

Напомним, День молодежи — это изначально советский праздник, который появился в 1958 году. С 1993 года праздник отмечали 27 июня. Однако в 2023-м Владимир Путин подписал распоряжение об изменении даты. Теперь в России День молодежи отмечают в последнюю субботу июня.

Перенести дату попросили студенты, когда Президент России в январе текущего года посетил инновационный научно-технологический центр МГУ имени Ломоносова «Воробьевы горы».

Организатором акции «10 000 шагов к жизни» является Лига здоровья нации при поддержке Минздрава, Министерства спорта России, ВАРМСУ. Цель мероприятия — распространение ответственного отношения к собственному здоровью.

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