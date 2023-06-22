В столице Ингушетии прошла акция «10 000 шагов к жизни»

Любители здорового образа жизни преодолели посильное для себя количество километров по центральной части Магаса.

Сообщается, что специалистами ГБУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» перед началом акции было проведено консультирование участников о пользе здорового образа жизни и физической активности.

Напомним, День молодежи — это изначально советский праздник, который появился в 1958 году. С 1993 года праздник отмечали 27 июня. Однако в 2023-м Владимир Путин подписал распоряжение об изменении даты. Теперь в России День молодежи отмечают в последнюю субботу июня.

Перенести дату попросили студенты, когда Президент России в январе текущего года посетил инновационный научно-технологический центр МГУ имени Ломоносова «Воробьевы горы».

Организатором акции «10 000 шагов к жизни» является Лига здоровья нации при поддержке Минздрава, Министерства спорта России, ВАРМСУ. Цель мероприятия — распространение ответственного отношения к собственному здоровью.