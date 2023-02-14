Акция

В столице Ингушетии прошла акция к Международному дню дарения книг

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Молодежный совет при главе города Магас организовал акцию, приуроченную к Международному дню книгодарения, сообщается в Телеграм-канале мэрии.

Это один из самых молодых праздников, отмечается он с 2012 года. Главная идея дня показать, что книга — лучший подарок и не теряет своей ценности даже в век технологий, говорится в сообщении.

Приятным завершением этой акции станет пополнение фонда этнографического музея города Магаса художественными, научно-популярными, энциклопедическими, историческими и газетными изданиями.

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