В столице Ингушетии прошла акция к Международному дню дарения книг

Это один из самых молодых праздников, отмечается он с 2012 года. Главная идея дня показать, что книга — лучший подарок и не теряет своей ценности даже в век технологий, говорится в сообщении.

Приятным завершением этой акции станет пополнение фонда этнографического музея города Магаса художественными, научно-популярными, энциклопедическими, историческими и газетными изданиями.