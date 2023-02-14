В столице Ингушетии прошла акция к Международному дню дарения книг
Молодежный совет при главе города Магас организовал акцию, приуроченную к Международному дню книгодарения, сообщается в Телеграм-канале мэрии.
Это один из самых молодых праздников, отмечается он с 2012 года. Главная идея дня показать, что книга — лучший подарок и не теряет своей ценности даже в век технологий, говорится в сообщении.
Приятным завершением этой акции станет пополнение фонда этнографического музея города Магаса художественными, научно-популярными, энциклопедическими, историческими и газетными изданиями.