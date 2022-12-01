Профилактика ВИЧ

В столице Ингушетии прошла акция, посвященная борьбе со СПИДом

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Антинаркотическая комиссия города Магаса провела информационно-просветительскую акцию, приуроченную к Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Как сообщила пресс-служба муниципалитета, главной целью мероприятия стало информирование молодежи о ситуации с этой болезнью, пропаганда здорового образа жизни.

В акции приняли участие врачи-эпидемиологи из республиканского Центра профилактики и борьбы со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями и молодежный совет при главе города Магаса.

С докладом об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в регионе выступила врач-эпидемиолог Марет Кодзоева.

В завершение всем участникам акции были вручены памятки «Что мы должны знать о СПИДе».

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