В столице Ингушетии прошла акция, посвященная борьбе со СПИДом

Как сообщила пресс-служба муниципалитета, главной целью мероприятия стало информирование молодежи о ситуации с этой болезнью, пропаганда здорового образа жизни.

В акции приняли участие врачи-эпидемиологи из республиканского Центра профилактики и борьбы со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями и молодежный совет при главе города Магаса.

С докладом об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в регионе выступила врач-эпидемиолог Марет Кодзоева.

В завершение всем участникам акции были вручены памятки «Что мы должны знать о СПИДе».