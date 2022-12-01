В столице Ингушетии прошла акция, посвященная борьбе со СПИДом
Антинаркотическая комиссия города Магаса провела информационно-просветительскую акцию, приуроченную к Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Как сообщила пресс-служба муниципалитета, главной целью мероприятия стало информирование молодежи о ситуации с этой болезнью, пропаганда здорового образа жизни.
В акции приняли участие врачи-эпидемиологи из республиканского Центра профилактики и борьбы со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями и молодежный совет при главе города Магаса.
С докладом об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в регионе выступила врач-эпидемиолог Марет Кодзоева.
В завершение всем участникам акции были вручены памятки «Что мы должны знать о СПИДе».