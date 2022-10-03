В столице Ингушетии прошла просветительская акция для школьников «В первом ряду»

Школьники встретились с народными артистами Ингушетии Муртазом Озиевым, Эсет Сусуркиевой и Фатимой Ахкильговой, познакомились с театрами Ингушетии и театром в принципе, увидели на экране первые шаги первого состава Ингушского театра в мастерской института имени Александра Островского.

Участники встречи, помимо сценического искусства, затронули также кинематографическую тематику, также ребята смогли задать интересующие вопросы.

Мероприятие состоялось в рамках просветительской акции «В первом ряду», инициированной Российским обществом «Знание». Проект направлен на приобщение молодёжи к театральному искусству, а также установление прямого творческого диалога между подрастающим поколением и театральными коллективами страны.