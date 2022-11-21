Дети

В столице Ингушетии прошли мероприятия ко Всероссийскому дню правовой помощи детям

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Во Всероссийский день правовой помощи детям в целях формирования правовой грамотности детей комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с инспектором ПДН отделения МВД России по городу Магасу проведены беседы с учащимися лицея — детского сада и центра образования.

Темы бесед — «Что такое право?», «Права и обязанности ребенка».

Учащимся подробно рассказали о правах и обязанностях несовершеннолетних, разъяснили ответственность за совершение правонарушений и преступлений.

Как сообщили корреспонденту газеты «Ингушетия» в администрации города, в ходе мероприятия учащиеся не только познакомились с основными правами и свободами, изложенными в Конвенции о правах ребенка, но и постарались научиться применять их в жизни. Дети внимательно слушали, с удовольствием задавали вопросы и обсуждали придуманные ситуации, повлекшие за собой нарушения прав.

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