В столице Ингушетии прошли мероприятия ко Всероссийскому дню правовой помощи детям

Темы бесед — «Что такое право?», «Права и обязанности ребенка».

Учащимся подробно рассказали о правах и обязанностях несовершеннолетних, разъяснили ответственность за совершение правонарушений и преступлений.

Как сообщили корреспонденту газеты «Ингушетия» в администрации города, в ходе мероприятия учащиеся не только познакомились с основными правами и свободами, изложенными в Конвенции о правах ребенка, но и постарались научиться применять их в жизни. Дети внимательно слушали, с удовольствием задавали вопросы и обсуждали придуманные ситуации, повлекшие за собой нарушения прав.