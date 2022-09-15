Мероприятие

В столице Ингушетии прошло мероприятие антинаркотической направленности

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В Центре театра, кино и креативных индустрий в Магасе состоялся концерт для молодежи, направленный на противодействие наркомании, сообщила пресс-служба учреждения.

«Солисты центра подарили зрителям замечательную концертную программу. Каждый из артистов вложил душу в свое выступление, как от них требовала тема концерта», — рассказал газете «Ингушетия» собеседник.

По его словам, на мероприятии в качестве зрителя присутствовала народная артистка Ингушетии Айна Гетагазова.

В завершение концерта директор центра Мадина Дзортова выступила с речью, в которой подчеркнула, что государство и руководство республики прилагает все возможные усилия для борьбы с наркоманией, чтобы у нас росла здоровая молодежь.

«Мы всегда стараемся вовлекать наших молодых людей как в сферу культуры, так и в спорт. Проводится большая работа, направленная на искоренение этого зла. Я считаю, что такими акциями мы сможем, по крайней мере, уменьшить влияние наркомании на нашу молодежь», — отметила Дзортова.

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