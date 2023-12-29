Заседание

В столице Ингушетии прошло заседание рабочей группы по делам казачества при Главе республики

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На заседании рабочей группы по делам казачества при Главе республики в Магасе был рассмотрен вопрос передачи в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения (в том числе срок аренды которых заканчивается в 2022-2023 годах) Сунженскому окружному казачьему обществу Терского войскового казачьего общества.

В мероприятии под председательством руководителя администрации Главы и правительства РИ Джамбулата Оздоева принял участие министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Руслан Мизиев, сообщила его пресс-служба.

Отмечается, что большой интерес у частников мероприятия вызвал доклад о рассмотрении вопроса создания целостной системы казачьего образования на территории региона, с которым выступил атаман Сунженского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества Игорь Алешин.

Кульминацией заседания стал отчет Игоря Алешина о проделанной работе по развитию казачества в Ингушетии в уходящем году.

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