В столице Ингушетии прошло заседание рабочей группы по делам казачества при Главе республики
На заседании рабочей группы по делам казачества при Главе республики в Магасе был рассмотрен вопрос передачи в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения (в том числе срок аренды которых заканчивается в 2022-2023 годах) Сунженскому окружному казачьему обществу Терского войскового казачьего общества.
В мероприятии под председательством руководителя администрации Главы и правительства РИ Джамбулата Оздоева принял участие министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Руслан Мизиев, сообщила его пресс-служба.
Отмечается, что большой интерес у частников мероприятия вызвал доклад о рассмотрении вопроса создания целостной системы казачьего образования на территории региона, с которым выступил атаман Сунженского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества Игорь Алешин.
Кульминацией заседания стал отчет Игоря Алешина о проделанной работе по развитию казачества в Ингушетии в уходящем году.