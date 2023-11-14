Ремонт

В столице Ингушетии проведен ремонт глубинного насоса

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Работники водоканала Магаса провели ремонт глубинного насоса, его функциональность и эффективность были восстановлены, что позволит безопасно и надежно осуществлять водоснабжение в городе.

Как сообщили в мэрии города, сначала проверили состояние насоса и выявили причины неисправности. Затем была проведена очистка и промывка системы от накопившейся грязи и отложений.

Завершилось все заменой поврежденных и изношенных деталей насоса. На заключительном этапе рабочие проверили правильность установки и согласованность работы всех компонентов.

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