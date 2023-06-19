Профилактика

В столице Ингушетии проведут межведомственную профилактическую операцию «Подросток»

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С 20 июня по 31 августа текущего года в столице Ингушетии будет проводиться межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток».

Как сообщает пресс-служба мэрии Магаса, цель акции — своевременное выявление и принятие мер в отношении несовершеннолетних, нуждающихся в государственной поддержке.

Планируется посещать семьи с детьми, проводить разъяснительные беседы с несовершеннолетними и родителями по вопросам организации летней занятости, безопасности в общественных местах, быту и в сети «Интернет». На контроль будет взято также исполнение родительских обязанностей.

В администрации муниципалитета призывали горожан сообщать о нарушениях прав несовершеннолетних по следующему номеру телефона: 8 (8734) 55-45-95.

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