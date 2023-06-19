В столице Ингушетии проведут межведомственную профилактическую операцию «Подросток»

Как сообщает пресс-служба мэрии Магаса, цель акции — своевременное выявление и принятие мер в отношении несовершеннолетних, нуждающихся в государственной поддержке.

Планируется посещать семьи с детьми, проводить разъяснительные беседы с несовершеннолетними и родителями по вопросам организации летней занятости, безопасности в общественных местах, быту и в сети «Интернет». На контроль будет взято также исполнение родительских обязанностей.

В администрации муниципалитета призывали горожан сообщать о нарушениях прав несовершеннолетних по следующему номеру телефона: 8 (8734) 55-45-95.