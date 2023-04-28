В столице Ингушетии проведут противоклещевую акарицидную обработку
Глава Магаса Зайт Орцханов после обращений жителей столицы совместно с представителем управления Роспотребнадзора провел оперативное совещание по вопросу акарицидной обработки территорий города от клещей и обеспечению медицинской помощью, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Как сообщают в мэрии, главой города было дано поручение о незамедлительной обработке городских и парковых зон.
До начала данной обработки жители столицы будут поставлены в известность, поскольку перемещаться по обработанному участку можно только через три часа.
Отметим, что акарицидная обработка — это комплекс мероприятий, которые направлены не только на уничтожение клещей на зараженной территории, но и на эффективную профилактику их появления в будущем