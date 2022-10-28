В столице Ингушетии проведут урок «Мы разные, мы вместе»

В режиме видеосвязи участники совещания обсудили ход строительства новых образовательных объектов и их лицензирование. Также Сергей Кравцов напомнил о важности проведения внеклассных уроков «Разговоры о важном», которые призваны в увлекательной форме познакомить школьников с историей, традициями и культурным наследием страны, сформировать у них гордость за Россию, а также побудить детей самостоятельно искать исторические факты.

Напомним, «Разговоры о важном» с 5 сентября проходят каждый понедельник первым уроком во всех школах и колледжах страны. В Ингушетии в ноябре к внеурочным занятиям присоединятся представители органов исполнительной власти региона.