В столице Ингушетии провели беседу со школьниками по противодействию терроризму

Секретарь антитеррористической комиссии администрации Магаса Руслан Ильясов разъяснил учащимся, что такое терроризм и его цели. Ознакомил с основами безопасности в чрезвычайных ситуациях и какая ответственность грозит за просмотры фотографий и картинок, связанных с терроризмом, в сети интернет.

После завершения встречи детям раздали наглядный материал для лучшего освоения информации.