Профилактика терроризма

В столице Ингушетии провели беседу со школьниками по противодействию терроризму

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В Центре образования города Магаса прошло мероприятие «Скажем терроризму нет», сообщается в Телеграм-канале мэрии.

Секретарь антитеррористической комиссии администрации Магаса Руслан Ильясов разъяснил учащимся, что такое терроризм и его цели. Ознакомил с основами безопасности в чрезвычайных ситуациях и какая ответственность грозит за просмотры фотографий и картинок, связанных с терроризмом, в сети интернет.

После завершения встречи детям раздали наглядный материал для лучшего освоения информации.

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