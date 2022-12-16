В столице Ингушетии провели беседу со школьниками по противодействию терроризму
В Центре образования города Магаса прошло мероприятие «Скажем терроризму нет», сообщается в Телеграм-канале мэрии.
Секретарь антитеррористической комиссии администрации Магаса Руслан Ильясов разъяснил учащимся, что такое терроризм и его цели. Ознакомил с основами безопасности в чрезвычайных ситуациях и какая ответственность грозит за просмотры фотографий и картинок, связанных с терроризмом, в сети интернет.
После завершения встречи детям раздали наглядный материал для лучшего освоения информации.