В столице Ингушетии провели конкурс строя и песни ко Дню пограничника

В конкурсе принимали участие учащиеся всех классов. Каждый класс показал своё умение пройти строем с песней перед учителями и беспристрастным жюри.

Как сообщили в региональном Погрануправлении, «Смотр строя и песни» является важной составляющей в системе патриотического воспитания молодёжи, вырабатывает чувство товарищества и взаимопомощи. В ходе подготовки к мероприятию дети учатся дисциплинированности и приобщаются к славным традициям пограничных органов.

На мероприятии присутствовали представители Пограничного управления ФСБ России по Ингушетии, УФСБ России по республике, Федеральной службы судебных приставов по региону, российского движения школьников.

Жюри оценивало отряды по следующим критериям: строевой шаг, исполнение песни, внешний вид участников смотра, чёткость выполнения групповых и индивидуальных команд, исполнение строевых приемов и работа командиров.

Команды были награждены дипломами, а лучшие завоевали переходящий кубок.

В завершение мероприятия были подведены итоги конкурса рисунка, посвящённого подвигу советского народа во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., и олимпиады по истории органов безопасности и пограничных органов.