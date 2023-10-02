В столице Ингушетии провели масштабный субботник

Представители столичной администрации совместно с подведомственными организациями провели комплекс работ по очистке прилегающей территории от сухостоя и различного рода мусора.

Глава города Зайт Орцханов, который также принимал участие в мероприятии, поблагодарил всех собравшихся за участие в столь благом деле и выразил надежду на то, что в дальнейшем территория не будет загрязнена вновь.

Отметим, что День реки Сунжа был приурочен к Всероссийской волонтерской акции «Вода России», которая является одной из крупнейших экологических инициатив в стране.