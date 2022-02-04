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В столице Ингушетии провели мероприятие «Если ваш ребенок один дома»

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В Магасе провели мероприятие «Если ваш ребенок один дома», направленное на информирование населения о мерах пожарной безопасности.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии муниципального образования, в акции приняли участие сотрудники администрации города, отдела по надзорной деятельности и профилактической работе ГУ МЧС России по г. Магасу, студенты республиканского пожарно-спасательного колледжа.

Участники мероприятия раздали жителям памятки, а также рассказали о важности правильного подключения бытовых приборов.

Особенности современной жизни таковы, что многим детям достаточно рано приходится оставаться дома одним. А это далеко не всегда так уж просто сделать. Иногда ребенок боится оставаться дома, а иногда и мама боится не меньше, а то и больше самого малыша. И действительно — если ребенок один дома, правила поведения должны быть обозначены очень строго. Ведь безопасность превыше всего.

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