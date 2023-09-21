Мероприятие

В столице Ингушетии провели мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

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В рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с сотрудниками отделения МВД России по городу Магасу и специалистами мэрии провели мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета, в ходе акции с учащимися проведена беседа по правилам дорожного движения и взысканиям за управление транспортным средством без водительского удостоверения несовершеннолетними.

«С учениками провели также викторину на знание дорожных знаков и ПДД, наиболее активным участникам вручили подарки», — отметил собеседник издания.

Напомним, что с 18 по 22 сентября стартовала Всероссийская неделя безопасности дорожного движения. Это комплекс мероприятий, направленных на совершенствование работы по профилактике ДДТТ.

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