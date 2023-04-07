В столице Ингушетии провели мероприятие по противодействию терроризму

Собеседник издания отметил, что основная задача профилактической беседы — сформировать у учащихся отрицательное отношение к экстремизму и терроризму, воспитать чувство ответственности.

Студентам разъяснили об уголовной ответственности за преступления в части терроризма и экстремизма, об ответственности за публичные призывы к осуществлению террористической или экстремистской деятельности.