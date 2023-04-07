Профилактика терроризма

В столице Ингушетии провели мероприятие по противодействию терроризму

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В ГБОУ «Центр образования города Магас» специалисты администрации совместно с религиозными деятелями провели мероприятие «Наш мир без терроризма», сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Магаса.

Собеседник издания отметил, что основная задача профилактической беседы — сформировать у учащихся отрицательное отношение к экстремизму и терроризму, воспитать чувство ответственности.

Студентам разъяснили об уголовной ответственности за преступления в части терроризма и экстремизма, об ответственности за публичные призывы к осуществлению террористической или экстремистской деятельности.

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