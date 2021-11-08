В столице Ингушетии провели санитарную обработку общественных пространств города
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), мэр Магаса Усман Аушев дал поручение сотрудникам ЖКХ города провести санитарную обработку общественных пространств столицы.
В частности, места массового скопления людей, остановочные павильоны обрабатывались специальным раствором.
Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, дезинфекция проводилась средствами, рекомендованными Роспотребнадзором. Для обработки использовалось спецоборудование, позволяющее охватывать большие площади методом распыления.
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