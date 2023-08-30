Выборы

В столице Ингушетии проверили готовность избирательных участков к выборам

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Рабочая группа по оперативному решению вопросов, связанных с организационно-техническим обеспечением подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов столицы Ингушетии 10 сентября, проверила избирательные участки.

Как сообщили в мэрии города, всего в Магасе будет 4 избирательных участка. Сотрудники администрации муниципального образования проверили санитарное состояние и пожарную безопасность мест для голосования.

В результате проведенного мониторинга рабочая группа отметила, что все необходимые меры для обеспечения безопасности и надлежащего функционирования избирательных участков были приняты. Все выявленные недочеты устранили.

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