В столице Ингушетии проверили готовность избирательных участков к выборам

Как сообщили в мэрии города, всего в Магасе будет 4 избирательных участка. Сотрудники администрации муниципального образования проверили санитарное состояние и пожарную безопасность мест для голосования.

В результате проведенного мониторинга рабочая группа отметила, что все необходимые меры для обеспечения безопасности и надлежащего функционирования избирательных участков были приняты. Все выявленные недочеты устранили.