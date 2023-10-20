В столице Ингушетии проверили состояние пожарных гидрантов

При проведении таких проверок весной и осенью специалисты осматривают подъездные пути к источникам, а также испытывают каждый гидрант путем пробного спуска воды, поскольку он является одной из составляющих пожарной безопасности города.

Проверено состояние клапанов, гидроподъемников, шлангов и других компонентов системы, начата работа по замене указательных знаков. Забота о безопасности граждан остается одним из приоритетов МЧС, отмечается в релизе.