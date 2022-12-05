В столице Ингушетии проводится мониторинг цен

Как отмечает пресс-служба городской администрации, такие мероприятия в столице проводятся регулярно в целях снижения неформальной занятости населения, определения налогового потенциала, выявления лиц, незаконно осуществляющих предпринимательскую деятельность и проводится отслеживание цен на продукты питания и продовольственные товары.

С нарушителями проводятся разъяснительные беседы, их предупреждают об административной ответственности.