Рейд

В столице Ингушетии проводится мониторинг цен

0

В Магасе межведомственная комиссия проводит рейдовые мероприятия, в рамках которой выявляются лица, торгующие без регистрации. Также проводятся мероприятия по минимизации цен.

Как отмечает пресс-служба городской администрации, такие мероприятия в столице проводятся регулярно в целях снижения неформальной занятости населения, определения налогового потенциала, выявления лиц, незаконно осуществляющих предпринимательскую деятельность и проводится отслеживание цен на продукты питания и продовольственные товары.

С нарушителями проводятся разъяснительные беседы, их предупреждают об административной ответственности.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Малгобекском районе прошло совещание по профилактике полиомиелита
Сотрудники постпредства Ингушетии в Москве навестили в госпитале раненых участников СВО
В музее краеведения Ингушетии пройдет выставка ко Дню героев Отечества
В Ингушетии назначили нового руководителя филиала «Ростелеком»
Спортшкола «Долаково» из Ингушетии заняла второе место на турнире в Ставрополе
В I квартале 2023 года Ингушетия дополнительно получит 19 школьных автобусов и машин скорой помощи
Уполномоченный по правам человека в Ингушетии провел прием осужденных в СИЗО
За несколько лет в Ингушетии высадили около 10 тыс. деревьев в рамках акции «Сохраним лес»
Жителей Ингушетии приглашают принять участие в онлайн-зачете по финансовой грамотности
КДМ Ингушетии провел очередную акцию по профилактике экстремизма
В Ингушетии запустят курсы иппотерапии для детей с инвалидностью

Главное

Яндекс.Метрика

 