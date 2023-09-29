В столице Ингушетии проводят проверку подвалов многоквартирных домов

Сообщается, что специалисты обследовали подвал дома на улице Горчханова. Подвал затоплен, глубина воды достигает 30-40 сантиметров. В таких условиях наличие воды может быть опасным и такая ситуация наблюдается по всему Магасу.

«Необходимо принять меры по устранению подтоплений и откачке воды из подвалов, а также установить барьеры и ограждения, чтобы оградить людей от нежелательных действий», — поделился собеседник издания.

В мэрии призвали всех собственников подвалов принять необходимые меры по предотвращению возможных аварий и обеспечению безопасности жильцов и сообщать о них в администрацию.