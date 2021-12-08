В столице Ингушетии проводят рейды по объектам общественного питания
Представители экономического отдела мэрии Магаса совместно с сотрудниками Роспотребнадзора по региону проводят рейды по объектам общественного питания, осуществляющим свою деятельность на территории столицы Ингушетии.
Эти мероприятия осуществляются в целях контроля над соблюдением мер противодействия Covid-19, снижения неформальной занятости населения, а также определения налогового потенциала торговых точек.
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации города, в результате недавнего рейда было выявлено три нарушителя, к ним были применены штрафные санкции.