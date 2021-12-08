Рейд

В столице Ингушетии проводят рейды по объектам общественного питания

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Представители экономического отдела мэрии Магаса совместно с сотрудниками Роспотребнадзора по региону проводят рейды по объектам общественного питания, осуществляющим свою деятельность на территории столицы Ингушетии.

Эти мероприятия осуществляются в целях контроля над соблюдением мер противодействия Covid-19, снижения неформальной занятости населения, а также определения налогового потенциала торговых точек.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации города, в результате недавнего рейда было выявлено три нарушителя, к ним были применены штрафные санкции.

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