В столице Ингушетии проводятся работы по установке и монтажу решеток на ливневках

Отмечается, что на всех главных улицах города, а также на территории жилых микрорайонов устанавливаются решетки. Это необходимо для предотвращения засорения канализационной системы и наводнений во время сильных дождей. В мэрии подчеркнули, что работы проводятся с учетом всех требований безопасности и экологии, а также с участием специалистов по монтажу канализационных систем.

Работники ЖКХ уверены, после завершения работ канализационная система будет работать более эффективно и безопасно.