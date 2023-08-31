ЖКХ

В столице Ингушетии проводятся работы по установке и монтажу решеток на ливневках

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Мэрия Магаса проводит работы по установке и монтажу решёток на ливневках, сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципального образования.

Отмечается, что на всех главных улицах города, а также на территории жилых микрорайонов устанавливаются решетки. Это необходимо для предотвращения засорения канализационной системы и наводнений во время сильных дождей. В мэрии подчеркнули, что работы проводятся с учетом всех требований безопасности и экологии, а также с участием специалистов по монтажу канализационных систем.

Работники ЖКХ уверены, после завершения работ канализационная система будет работать более эффективно и безопасно.

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