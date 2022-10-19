В столице Ингушетии пройдет вечер памяти к 30-летию трагических событий осени 1992 года

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В Центре театра, кино и креативных индустрий города Магаса 31 октября пройдет вечер памяти, посвященный 30-летию трагических событий осени 1992 года, сообщила пресс-служба учреждения.

«31 октября — одна из скорбных и печальных дат в истории ингушского народа, день памяти жертв трагических событий осени 1992 года. В результате этого конфликта сотни людей погибли, получили увечья, судьбы многих неизвестны до сих пор — они считаются без вести пропавшими. Десятки тысяч человек остались без крова, имущества и вынужденно покинули места своего исторического проживания. Эта трагедия, затронувшая судьбы многих ингушских семей, и сегодня вызывает тяжелые воспоминания и болью отзывается в сердце каждого ингуша. Наш долг — помнить эти горькие уроки истории, сохранять достигнутое и приумножать его на благо подрастающих поколений. Единство народа и мир — залог нашего будущего. И пусть процветание нашей Ингушетии станет лучшей памятью о тех, кто испытал всю тяжесть и боль этой трагедии», — сказано в релизе.

Посетить мероприятие может каждый желающий.

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