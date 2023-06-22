В столице Ингушетии пройдет вечер памяти погибших правоохранителей
В Центре театра, кино и креативных индустрий города Магаса сегодня, 22 июня, состоится вечер памяти, посвященный трагическим событиям 19-летгней давности, сообщила пресс-служба учреждения.
«В ночь с 21 на 22 июня 2004 года бандитскому нападению подверглись здание МВД и погранотряд в Назрани, РУВД в Карабулаке и станице Орджоникидзевской (ныне — город Сунжа) и другие объекты. Боевики установили блокпосты и расстреливали на месте всех, кто предъявлял документы силовых структур. В результате нападения погибло 93 человека, 67 из них — сотрудники правоохранительных органов», — рассказал собеседник.
По его словам, на вечер памяти приглашены родственники погибших милиционеров, а также представители Общественной палаты Республики Ингушетия.
Начало мероприятия — в 15 часов. Приглашаются все желающие.