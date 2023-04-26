В столице Ингушетии со школьниками провели профилактическое мероприятие

Имам столицы Ингушетии Адам Мержоев и представитель Комитета по делам молодежи республики Мохмад Мальсагов в доступной форме, оперируя яркими примерами из профессиональной практики ответственных лиц, рассказали учащимся о том, что наркомания, алкоголизм, табакокурение в детской и подростковой среде превратились в глобальную для всего региона проблему.

«Мы хотим донести до вас, что все эти негативные факторы выводят человека из религии. Человек должен всегда думать о том, что его ждет в будущем и с каким багажом поступков он может предстать перед Всевышним», — подчеркнул Мохмад Мальсагов.

Как сообщили в Коммолодёжи региона, после содержательной беседы с гостями ребята задавали вопросы о степени наказания за нарушение общественного порядка.