В столице Ингушетии состоится приём граждан уполномоченным по правам человека в регионе совместно с руководителем республиканской Госинспекции труда

Как сообщили газете «Ингушетия» в информационно-аналитическом секторе УПЧ, заявления и жалобы обратившихся граждан будут рассмотрены по существу в соответствии с компетенцией и действующим законодательством. Одновременно люди могут получить разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав и свобод.

Прием будет проводиться с 09:00 до 13:00 по адресу: г. Магас, ул. Мальсагова, 11. Номера для предварительной записи: 8-963-172-42-70, 8(8734) 55-11-75 и 8(8734) 55-19-92 — ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья.