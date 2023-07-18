В столице Ингушетии состоялась деловая встреча с представителями МСП региона
В мэрии Магаса прошла встреча представителей среднего и малого бизнеса с руководителем центра поддержки предпринимательства Ингушетии «Мой бизнес» Исмаилом Албагачиевым.
По информации пресс-службы муниципалитета, на совещании были обозначены наиболее приоритетные направления поддержки предпринимательства — облегчение процедур регистрации и лицензирования, проведение информационных кампаний о возможностях развития бизнеса в городе.
Отмечается, что для экономического роста города и улучшения жизненного уровня его жителей необходимо привлечение инвестиций с помощью форумов и выставок.
Албагачиев выразил надежду, что реализация предложенных мероприятий окажет значительное влияние на экономику и благоустройству города, на создание благоприятных условий для развития бизнеса.