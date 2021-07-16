Казачество

В столице Ингушетии состоялось заседание рабочей группы по делам казачества при Главе республики

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В Магасе под председательством руководителя администрации Главы и правительства Ингушетии Джамбулата Оздоева состоялось заседание рабочей группы по делам казачества. В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, местного самоуправления и казачества, сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце региона.

Джамбулат Оздоев обратил внимание на стратегические вопросы, поставленные перед рабочей группой по делам казачества при Главе республики.

О ходе работы по утверждению новых редакций уставов казачьих обществ и их государственной регистрации в территориальных органах Министерства юстиции РФ рассказал заместитель министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Руслан Мизиев.

Мэр Малгобека Мусса Галаев выступил с докладом на тему «Реализация плана мероприятий Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 гг. в Республике Ингушетия в 2021-2023 гг.».

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