В столице Ингушетии состоялось заседание рабочей группы по делам казачества при Главе республики
В Магасе под председательством руководителя администрации Главы и правительства Ингушетии Джамбулата Оздоева состоялось заседание рабочей группы по делам казачества. В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, местного самоуправления и казачества, сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце региона.
Джамбулат Оздоев обратил внимание на стратегические вопросы, поставленные перед рабочей группой по делам казачества при Главе республики.
О ходе работы по утверждению новых редакций уставов казачьих обществ и их государственной регистрации в территориальных органах Министерства юстиции РФ рассказал заместитель министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Руслан Мизиев.
Мэр Малгобека Мусса Галаев выступил с докладом на тему «Реализация плана мероприятий Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 гг. в Республике Ингушетия в 2021-2023 гг.».