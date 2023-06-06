В столице Ингушетии стартовал первый этап командных интеллектуальных игр «Моя Россия»

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В Магасе прошел первый этап командных интеллектуальных игр «Моя Россия» в рамках проекта «Мобильное приложение «Вверх» в 2023 году.

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», игры будут проходить в период с 5 по 12 июня текущего года в штабах общественной поддержки. Игра представляет собой тест из 30 вопросов, посвященных истории России. В ходе игры ведущий выводил на экран и зачитывал вопросы и варианты ответа к ним. Участники игры вносили ответы на вопросы в специальный бланк. Время ответа на каждый вопрос было ограничено — 30 секунд.

Напомним, интеллектуальная игра «Моя Россия» будет проводиться в три этапа: региональный — 5-12 июня; окружной — с 26 июня по 2 июля; федеральный — 10 июля 2023 года.

Финальным этапом мероприятия стало вручение грамот руководителя РИК «Единая Россия» всем участникам и победителям этапа. Победители регионального этапа интеллектуальной игры примут участие в окружном этапе.

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