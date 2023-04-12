Профилактика наркомании

В столице Ингушетии стартовал первый этап профилактической операции «Дети России — 2023»

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Среди учащихся старших классов лицея-детского сада города Магаса прошло мероприятие по профилактике распространения наркотиков, сообщает Телеграм-канал столичной мэрии.

В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности главы Магаса Зайт Орцханов, главный нарколог Минздрава республики Джамбулат Ваделов, представители МВД Ингушетии и специалисты антинаркотической комиссии города.

Сообщается, что молодежи рассказали о последствиях употребления наркотических средств, привели жизненные примеры о негативном влиянии наркотиков на организм человека и об ответственности за участие в незаконном обороте.

Подобными мероприятиями мы побуждаем родителей задуматься о воспитании своих детей, создать для подрастающего поколения здоровые и безопасные условия для жизни, отмечается в сообщении.

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